Liderança do PCC que planejava fuga de Marcola é presa em ação do MP

Dois suspeitos de integrar o grupo. Elaine Souza Garcia e Diogo Ernesto Nascimento Santos foram presos preventivamente pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. Segundo a investigação, a eles integram uma quadrilha especializada em ações com armas de grosso calibre e veículos blindados para enfrentar as forças de segurança, cercar rodovias e atacar instituições financeiras.

Elaine aparece em um dos treinamentos e recebe elogios. Com um fuzil e com o auxílio de uma mira telescópica, a suspeita dispara, acerta o alvo e recebe elogios em um estande de tiros a céu aberto em uma área de mata. A cidade e data do vídeo não foram informadas.

Treinamento foi feito com orientação de CAC. De acordo com a investigação, as orientações foram dadas por Otávio Magalhães, que possui registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Ele foi preso em uma operação em maio deste ano em operação em conjunto entre MP e PF por suspeita de fornecer treinamentos, armas e munições ao grupo.