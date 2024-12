Caso Gritzbach: Juíza considerou ilegal prisão de 2 suspeitos pela Rota

Os PMs contaram que receberam denúncia sobre um homem envolvido na morte de Gritzbach e foram ao endereço fornecido. Quando chegaram lá encontraram um veículo parado na porta da casa. Eles disseram que o carro estava aberto, inspecionaram o automóvel e encontram a munição.

Uma moradora da casa viu os PMs mexendo no carro e estranhou a situação. Câmeras de segurança da rua registraram a ação. Em seguida aparece Alan, o dono do carro e diz aos policiais militares que a munição encontrada pelos PMs não estava no veículo e não era dele.

Os PMs da Rota então perguntam por Marcos. O tio liga para ele. Minutos depois o rapaz chega em uma moto e recebe voz de prisão. Os militares da Rota disseram ter inspecionado a moto e encontrado mais munição de fuzil sob o banco.

Levado ao DHPP (Departamento de Homicídios e proteção á Pessoa), Marcos alegou que os PMs o prenderam e afirmaram que iriam levá-lo para uma delegacia do bairro. Segundo ele, os militares depois, pararam na avenida Assis Ribeiro, onde permaneceram durante 20 minutos.

Marcos contou ainda que na avenida Assis Ribeiro, os PMs perguntaram se ele tinha capacete no baú da moto. Os agentes olharam o conteúdo e nada falaram. Marcos alega que no baú havia só uma capa de chuva e papéis e que só soube da munição no DHPP.

Ato foi ilegal, diz juíza

Na audiência de custódia, a juíza observa que "nada veio ao auto de prisão em flagrante para confirmar a versão registrada, no caso a dos policiais militares. A magistrada acrescenta que "não há elementos para comprar a situação de flagrante, de modo que cumpre reconhecer a ilegalidade do ato".