É gravíssimo que as imagens das câmeras corporais de PMs envolvidos na Chacina do Guarujá entregues ao Ministério Público mostrem os confrontos com criminosos em apenas três dos 16 casos iniciais que terminaram em morte.

Pelo menos oito imagens de confrontos deveriam aparecer porque é o número de mortes que envolvem agentes da Rota, batalhão que conta com câmeras em todos os uniformes. Mas foram entregues vídeos de seis ocorrências, dos quais três não mostravam nada de útil.

Logo após as mortes, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que assim que o Poder Judiciário ou o MP-SP requisitassem o conteúdo das câmeras, ele seria integralmente fornecido. Depois, começaram a surgir desculpas de que nem tudo teria sido gravado.

Os policiais envolvidos propositadamente atrapalharam a captação de imagens de câmeras com fuzis e bandoleiras ou forjaram diálogos para que o áudio criasse falsas linhas de investigação?

A operação começou após a infame morte do soldado Patrick Bastos Reis, enquanto fazia uma ronda no Guarujá (SP). Para a solução do caso, a polícia trocou a investigação com estruturas de inteligência pela vingança indiscriminada. Fazendo com que os moradores tenham medo e ódio daqueles que afirmam estarem lá para defende-los.

O modus operandi é conhecido. Tanto que, após a morte de policiais por traficantes, comunidades ficam em pânico esperando por execuções de moradores em um número muito maior.