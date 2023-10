Os palestinos culpam Israel pelo ataque, que atingiu não apenas feridos, mas também uma massa de refugiados que havia deixado suas casas por acreditar que o local era seguro. Israel tirou o corpo fora, dizendo que a culpa é da Jihad Islâmica, que teria errado um ataque.

O fato é que mais de 500 palestinos foram mortos de uma só vez em meio a um bombardeio israelense que já dura dias, um bloqueio de alimentos, remédios, produtos hospitalares, água, eletricidade e combustível a Gaza e uma ordem do Exército de Israel que produziu uma onda instantânea de refugiados que se aglomeram no Sul do território, não tendo nem onde dormir e cagar.

Se o inferno se parece com algum lugar, neste momento é o Norte de Gaza.

Os feridos, antigos e novos, estão sendo transferidos a outras unidades hospitalares, que torcem para não se tornarem alvos. Israel mandou que elas também fossem evacuadas, mas médicos e enfermeiros com quem conversei se negam a fazer isso porque há pessoas que simplesmente não têm como sair de lá.

A Al Jazeera reporta que, na fronteira Sul de Gaza, há um comboio de mais de 100 caminhões com ajuda humanitária da Turquia, Qatar, Emirados Árabes, entre outros países, aguardando no lado egípcio por um sinal verde de Israel. Mas o aval não foi dado.

Enquanto as redes sociais no Brasil e no mundo defendem que o míssil que atingiu o Al-Ahly Arab é israelense ou não, protestos de apoio ao povo palestino aumentam de intensidade em vários países, principalmente nos de maioria islâmica no Oriente Médio.