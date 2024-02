Bolsonaro e Malafaia correm para explicar grana e evitar fuga do rebanho

O que um líder de massas mais teme? Não é a prisão, mas o abandono por parte de seus seguidores, o que representaria sua morte em vida. Determinados assuntos têm mais potencial para afastar rebanhos dos seus pastores e, com isso, provocar reações imediatas para estancar o estouro da boiada - o uso do dinheiro é um deles, como vimos em dois exemplos recentes com Jair Bolsonaro e Silas Malafaia.

Investigado por enviar R$ 800 mil aos Estados Unidos para manter seu autoexílio por lá enquanto seu golpe de Estado se desenrolava por cá, o ex-presidente teve que vir a público, através de um vídeo, distribuído em suas redes sociais, para explicar aos seus seguidores que aquilo não era crime.

E após informar que os custos do ato pró-Bolsonaro, que será realizado em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, seriam bancados por sua igreja, Malafaia voltou atrás e declarou que pagaria do seu próprio bolso o trio elétrico e demais gastos. Pegou mal nas redes sociais a possibilidade do dízimo dos fiéis ser usada diretamente para um evento político.