‘Hoje, me sinto mulher’ é o recado de Nikolas, chefe da Educação na Câmara

Isso passou a impressão de que o parlamento se dobra às necessidades de produzir memes e agredir pessoas de alguém que se porta como um mini Bolsonaro. Pois, assim como foi com Jair que, como deputado federal, chegou a dizer que não estupraria a deputada federal Maria do Rosário porque achava que ela era feia, segundo suas próprias palavras. E ficou por isso mesmo.

Arthur Lira se manifestou na época, claro. "O Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje", afirmou o presidente da casa.

O pito, contudo, não teve desdobramentos. Livre do processo, ele continuou a destilar preconceito e, agora, é premiado com a Comissão de Educação, em meio a uma estratégia do PL de colocar bolsonaristas ruidosos para presidir colegiados, gerando barulho com polêmicas - o que é ouro em ano eleitoral.

Com isso, a cúpula da Câmara e o seu partido lhe garante, proteção para rasgar a Constituição quantas vezes desejar. Dessa forma, o parlamento se mostrou não como a Casa da Mãe Joana ou do Pai Lira, mas o parquinho de Nikolas. E, nesse playground, as mulheres só colocam luz no mundo sendo mães.

Em tempo: Tem uma série de TV sobre uma sociedade em que mulheres são reduzidas à função de gado reprodutor, ou seja, de úteros ambulantes. A premiada Handmaid's Tale se passa num futuro distópico em que os Estados Unidos se tornaram um estado teocrático cristão controlado por ultraconservadores. A questão é que, ao que tudo indica, o futuro espreita logo ali.