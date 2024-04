Musk destampa o esgoto no X/Twitter ao sugerir que vai ignorar Justiça

Em meio a ataques às decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o proprietário do X/Twitter, o bilionário Elon Musk afirmou que a sua empresa está "levantando todas as restrições" determinadas pelo Poder Judiciário. Não foi claro sobre a quais decisões ele se referia, mas isso abre um grave precedente.

Primeiro porque qualquer pessoa física ou jurídica que opera em um país está sujeito às suas leis e ao seu Poder Judiciário. Questionamentos devem ser feitos em tribunais e, caso o apelo não seja ouvido, pode-se acionar o sistema de Justiça interamericano, na Organização dos Estados Americanos, ou internacional, nas Nações Unidas, contra um Estado.

Além disso, o X/Twitter já foi obrigado a excluir contas e postagens no Brasil que tratavam de temas como planejamento de ataques para matar estudantes em escolas (a rede foi usada por grupos que estimulam esse crime em abril do ano passado), mas também que promoviam mentiras sobre o coronavírus em meio à pandemia de covid-19. A desinformação propagada por negacionistas ajudou a ultrapassarmos 710 mil mortes pela doença no país.