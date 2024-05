Trump condenado pode afastar (pequena) parte do eleitorado e ajudar Biden

Mas há pesquisas indicando que ele terá perdas. Por exemplo, uma pesquisa CNN/SSRS, de abril, mostra 24% dos apoiadores de Trump dizendo que uma condenação pode levá-los a reconsiderar o seu suporte a ele. O grupo representa cerca de 12% de todos os eleitores registados na votação - o que pode influenciar em uma disputa que segue parelha entre ele e o presidente democrata Joe Biden.

Qualquer mínima mudança no eleitorado pode significar derrota ou vitória. Considerando o sistema norte-americano, umas dezenas de milhares de votos em um punhado de estados pode definir o resultado.

A pesquisa aponta que 81% dos apoiadores de Trump que podem reconsiderar não votariam em Biden de jeito nenhum. Mas se estes ficarem em casa ou apoiarem um nome independente, já seria um prejuízo grande para o ex-presidente.

Por outro lado, isso pode fazer com que parte dos democratas que estão decepcionados com o atual governo resolva sair de casa para votar. Não por confiarem em Biden (criticado pela baixa percepção na qualidade de vida apesar da melhora nos indicadores econômicos, pelo apoio a Israel no massacre de Gaza, entre outros temas), mas para evitar o vexame de eleger um condenado para Presidência da República.

Ao final, essa condenação pode fazer diferença? Ninguém sabe ao certo. Mas, pelo menos, agora o eleitor tem informação provida oficialmente pela Justiça de que um dos candidatos mentiu, fraudou e enganou. O que pode ser útil para a tomada de decisão de quem não vive numa realidade paralela construída pelas redes sociais.