Já imaginaram o diretor-geral da Polícia Federal a afirmar que Bolsonaro jamais terá a prisão preventiva decretada, ainda que haja elementos para isso? Desde logo, duas questões teriam de ser observadas, junto com a sua demissão:

a: a PF pode, no máximo, pedir a prisão à Justiça;

b: quem decreta é o juiz -- no caso, Alexandre de Moraes.

Se um dia o Espírito Santo passar a ser investigado por algum crime, também ele estaria sob risco de prisão preventiva, não fosse uma pomba abstrata, não é mesmo? Bolsonaro não é uma pomba.

PASSAPORTE

Na sequência, Carla indagou sobre a aplicação de medidas cautelares -- e, insista-se, a PF pode pedir, mas a decisão é do juiz. Ela citou a possibilidade de apreensão do passaporte. E ouviu o seguinte:

"Voltamos à mesma pauta. Se há qualquer indício, possibilidade -- concreta, né?, não especulação! Nós não trabalhamos, eu tenho dito isso com muita ênfase, com base só em achismo ou com base em convicções. Nós trabalhamos com provas, com elementos concretos que nos apontam que é importante para a investigação que o passaporte seja apreendido, que o investigado seja preso temporária ou preventivamente; enfim, que outra medida cautelar seja solicitada. Os fatos concretos é que vão apontar essa necessidade."

INDICIAMENTO

Antes, Carla havia indagado se o delegado acha que há elementos para indiciar Bolsonaro e por quais crimes. A resposta tinha sido igualmente impecável:

"A Polícia Federal trabalha numa investigação com muita responsabilidade, focada na qualidade da prova e também dando autonomia para a equipe de investigação conduzir o seu trabalho. Eu, na função que tenho, não participo diretamente das investigações. Minha função é oferecer os meios para que as equipes investiguem, de maneira que eu não sei o detalhe da investigação, se já há elementos, se não há. Isso será uma posição da equipe que está investigando. E o que nós temos, e eu bato sempre nesse tripé: da autonomia da investigação, da qualidade da prova e da responsabilidade daquilo que a gente está fazendo".

Carla insiste:

"Mas, pela sua experiência nessa área, dá para dizer, por exemplo, que há, que a gente viu aí, do que já está público, indícios de crime de corrupção, de lavagem de dinheiro, por exemplo?

E ouviu:

"Indícios, há, a gente tem visto várias provas, né?, que são tornadas públicas pelo ministro-relator, onde a gente identifica vários elementos que podem apontar nesse caminho. Agora, como eu disse e repito, e repiso, e isto é um ponto muito caro para nós, investigadores, policiais federais: é de ter essa responsabilidade. À medida que as provas vão sendo colhidas, depoimentos colhidos, análise de materiais apreendidos, a gente vai avançando, sempre com muita consistência naquilo que a gente está fazendo"