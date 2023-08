'Há possibilidade legal para a prisão de Bolsonaro', diz diretor da PF

O que a equipe tem de se pautar é na responsabilidade e na qualidade da prova. Deve se pautar pelo que está na lei e pelo que está apurando. Se nessa conjunção de elementos se chegar a essa conclusão [pela prisão], se os requisitos legais são atendidos, esse é um caminho possível, e aqui falo hipoteticamente.

Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da PF

Indícios há. Temos visto várias provas que são tornadas públicas pelo ministro relator [Alexandre de Moraes], onde a gente identifica vários elementos que podem apontar neste caminho. Agora, como disse, esse é um ponto muito caro para nós investigadores e policiais federais de ter essa responsabilidade à medida que provas forem colhidas, depoimentos colhidos, análises de materiais apreendidos, a gente vai avançando sempre com muita consistência naquilo que estamos fazendo.

Apreensão do passaporte é possibilidade

Segundo Rodrigues, até mesmo o confisco do passaporte do presidente pode acontecer se a medida for necessária para manter as investigações.

Ele comentou que a corporação ainda apura as possíveis participações de Bolsonaro nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Para o diretor, os personagens de todos os escândalos envolvendo o ex-presidente se repetem.