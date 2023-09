Huuummm... O ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro e atual porta-voz é formado em direito, mas nunca foi um militante da profissão ou titular de uma das causas do chefe — à diferença de Frederick Wassef, por exemplo. De toda sorte, essa restrição — bem como as do Artigo 206 do CPP (sobre parentes em linha direta e cônjuges) valeria se Wajngarten e Michelle não fossem personagens do rolo que se investiga. E eles são. O subordinado se apresentar como representante do chefe não o protege necessariamente de depor.

Já vi investigado recorrer a advogado para se proteger; este buscar a proteção daquele, entendo, é também evento inédito.

MAIS EXOTISMO

Há um outro procedimento, digamos, heterodoxo: Kuntz foi contratado por Marcelo Câmara e por Wajngarten, certo? E é também Conselheiro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP. Ao falar em nome do primeiro, entregou a justificativa do silêncio com a marca do seu escritório. Ao falar pelo segundo, preferiu usar o timbre "OAB-SP - Comissão de Direitos e Prerrogativas".

Era Kuntz ou era a OAB-SP quem apontava o suposto agravo aos direitos de Wajngarten, como se o ex-secertário nunca tivesse sido personagem do caso que se investiga e como se a intimação se devesse à contração de sua banca pelo ex-casal presidencial. Nem Wassef pagou esse mico.

CAMINHANDO PARA O ENCERRAMENTO

Escolha cada um o caminho que achar melhor, não é? Mas me parece excepcionalidade demais para que esse troço todo dê certo para os clientes, o que não entristece, confessor. O futuro dirá. Ademais, tudo indica, Mauro Cid, o filho; o general Mauro Lorena Cid, o pai, e o tenente Osmar Crivelatti, também investigado, decidiram falar. Veremos se para esclarecer ou para confundir.

Se aos doutores parece razoável apelar à Polícia Federal para contestar o foro da investigação, o que posso dizer? Pode render algum barulho nas redes. Mas não creio que faça sucesso nos tribunais. Já imaginaram? Um delegado da PF chegaria para Moraes e diria na lata: "Caia fora, Xandão! Os investigados acham que você não deve ser o juiz".