O mandatário limitou-se a dar uma opinião. E tem todo o direito de fazê-lo. Tentar comparar sua fala e suas lives com as pregações golpistas de Bolsonaro é de uma vigarice sem limites. De resto, a tese de que a Carta impõe a publicidade é falsa. Vamos ao que diz o Inciso IX do Artigo 93:

"Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação".

Também é o que dispõe o Artigo 11 do Código de Processo Civil, a saber:

"Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público."

Isso só quer dizer, e tão-somente isto, que inexiste julgamento secreto no Brasil. Aliás, inexiste nas democracias. Porque tal segredo implicaria que nem mesmo a pessoa condenada saberia por que e como foi colhida pela punição. Isso lembraria tribunal do crime organizado.

"Julgamento público" não é sinônimo de publicidade das sessões do tribunal ou do posicionamento de cada integrante da corte. É "público" porque submetido às regras do estado de direito. Não se trata de um arranjo entre privados. Será que se pode dizer que há "julgamentos secretos" no Reino Unido, na França e na Holanda? Seriam, pois, ditaduras comparáveis à Coreia do Norte, por exemplo? Isso é ridículo.

Ainda que só se soubesse da decisão final do tribunal, estar-se-ia cumprindo o Inciso IX do Artigo 93 da Constituição e o Artigo 11 do Código de Processo Civil. Um "julgamento público" e uma "decisão fundamentada" não são, em absoluto, incompatíveis com a decisão do tribunal em seu conjunto.

Voltem aos dois diplomas citados: em determinadas circunstâncias, a palavra "públicos" pode ter sentido mais restrito do que se entende usualmente, certo?