O anúncio da liberação do dinheiro foi feito por Lula num vídeo breve, ao lado do vice, Geraldo Alckmin. O presidente ainda afirmou:

"Nós vamos continuar acompanhando [a situação] porque está chovendo ainda. Certamente, nós vamos ter muito mais informações, e, na medida em que forem acontecendo as coisas, nós vamos tomar as decisões. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul e ao povo da região que foi prejudicado pela chuva é que o governo federal não faltará no atendimento às necessidades do povo da região, seja pequeno e médio empresários, sejam moradores, sejam pessoas que perderam a casa. Nós vamos cuidar do povo com muito carinho porque o povo não pode sofrer do jeito que está sofrendo".

POLITIZAÇÃO DE VIGARISTAS

A politização a que vigaristas submeteram a tragédia é assombrosa. Mais uma vez, os canalhas fazem pouco caso da morte e do sofrimento. "Lula deveria ter ido às áreas castigadas pelo ciclone, não à reunião do G20", gritou-se nas redes. Errado. Tinha, como fez, de mobilizar a máquina federal e colocá-lo à disposição dos gaúchos. O presidente não estava gozando de férias em cenário paradisíaco. Trabalhava no interesse de todos os brasileiros, também dos gaúchos. Qualquer comparação com o descaso de Jair Bolsonaro quando a Bahia estava debaixo d'água é essencialmente mentirosa. A falsa simetria, digo no podcast "Reconversa", é o sistema filosófico dos idiotas.

Se o dinheiro não chegar; se a ajuda não sair; se houver entraves, então é certo que o governador Eduardo Leite (PSDB) vai cobrar. O que não lhe cabe é alimentar a desconfiança, ainda que de modo oblíquo, de que a grana não é para valer ou de que pode não sair. Ele estudou administração pública e sabe que nem do seu palácio as verbas saem num estalar de dedos, o que não o impede de cobrar celeridade.

"Mas Lula vai à região?" Sacripantas prepararam uma cama de gato, gerando tensão política onde deveria haver apenas solidariedade. É uma falsa questão. Alckmin, como presidente em exercício, esteve nas áreas atingidas no domingo. Era a Presidência da República que se apresentava. E, insista-se, em pouco mais de uma semana, o Executivo decidiu mobilizar uma massa de recursos de mais de R$ 2,3 bilhões. A extrema-direita produziu o quê, além de "fake news"? Para não variar.

O PREFEITO PERGUNTADOR E AS COMPORTAS QUE NÃO EXISTEM

O jornal "O Globo" resolveu seguir o fio que resultou na mentira grotesca de que o aguaceiro que já matou 48 pessoas e prejudicou a vida de milhares decorreria da abertura das comportas de três represas "construídas em governos petistas".

Se parte da imprensa e pensadores de meia-tigela têm o próprio trabalho em tão baixa estima, a ponto de se solidarizar com farsantes supostamente perseguidos, anuncio: não entro nessa! O ódio não se confunde com informação. Quem veicula tal barbaridade não quer gerar ajuda, solidariedade ou fazer uma crítica política, que é sempre legítima, mas investir na revolta imotivada. Tripudia sobre cadáveres por motivos ideológicos.