Ele sempre espanca impiedosamente a língua. Mas trata com ainda menos cuidado as instituições.

É isso aí. Enquanto se mostrou um defensor intransigente da democracia e do estado de direito, o mineiro apanhou muito dos bolsonaristas. Agora que resolveu vergar a cerviz à pregação da extrema-direita, recebe esse glorioso mimo de um democrata abaixo de qualquer suspeita. E evidencia que não está disposto a mudar de prosa.

No Twitter, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), que preside o PT, afirmou a coisa certa sobre a PEC aprovada na Comissão de Constituição e Justiça que limita as ações monocráticas dos membros da Corte. Pela proposta, elas não podem suspender a eficácia de lei ou norma com efeito geral ou ato dos respectivos chefes das duas Casas do Congresso. O pacote "pachequista" contempla muito mais. Já chego lá. Disse a petista:

"Precisamos sim que os Poderes da República atuem em harmonia, mas a PEC 08, que entra em pauta no Senado, limitando o alcance de decisões do STF não é um bom caminho para este objetivo. Especialmente numa conjuntura em que o Supremo vem tendo papel destacado na defesa da democracia. A busca da harmonia se dá pelo diálogo e o fortalecimento dos poderes, pelo exercício cotidiano do papel constitucional de cada um. A maneira açodada com que a PEC 08 vem tramitando parece retaliação que diminui o Senado. Infelizmente o senador Rodrigo Pacheco está fazendo um serviço para a extrema-direita".

Reiterando que não tem receito de tais préstimos, o citado houve por bem emitir uma nota ao gosto do "Mito":

"Tentar rotular uma proposta legislativa como de direita ou de esquerda para desqualificá-la, além de simplista, é um erro. Esse é o grande mal recente da história nacional que venho combatendo, pois esse tipo de argumento retroalimenta a polarização, que só interessa a alguns (os extremistas)"

Quem mesmo está servindo a extremistas? Para começo de conversa, o autor da resposta, que é advogado, sabe que está incentivando o andamento de um troço que é inconstitucional e que não passaria pelo crivo do próprio tribunal, o que só alimentaria o ciclo do ódio.

AMBIÇÕES

Esse negócio de se juntar a um polo em nome do combate à polarização não cola. Essas ações destrambelhadas têm dois objetivos conhecidos: conquistar os votos dos bolsonaristas para a (recandidatura) de Davi Alcolumbre (UB-AP) à Presidência do Senado e tentar achar um lugar na direita e na extrema-direita para concorrer ao governo de Minas ou se recandidatar em 2026. Uma e outra coisa são bastante precoces, o que pode sugerir alguma motivação recôndita, seja ela qual for. Se existir, boa não é.