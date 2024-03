A média da nossa mídia é "democrata" com Biden, mas "republicana" com Lula

Putin é um facinoroso, mas há uma medida nas coisas. No seu discurso, Biden foi hábil. Evocou o nazismo e deu um jeito de meter o adversário na conversa, sem citar seu nome. Afirmou:

"Em janeiro de 1941, o presidente Franklin Roosevelt veio a esta Câmara para falar à nação. Ele disse: 'Dirijo-me a vocês num momento sem precedentes na história da União'.

Hitler estava em movimento. A guerra assolava a Europa. O objetivo do presidente Roosevelt era despertar o Congresso e alertar o povo americano: aquele não era um momento comum. A liberdade e a democracia estavam sob ataque no mundo.

E, sim, o meu objetivo nesta noite é também despertar este Congresso e alertar o povo americano: este também não é um momento comum.

Desde o presidente Lincoln e a Guerra Civil, a liberdade e a democracia não estiveram sob ataque como estão agora.

O que torna este momento raro é que a liberdade e a democracia estão sob ataque, ao mesmo tempo, tanto dentro como fora dos Estados Unidos.

No exterior, Putin está em movimento, invadindo a Ucrânia e semeando o caos por toda a Europa e além dela.

Se alguém aqui pensa que Putin ficaria só na Ucrânia, garanto a vocês que ele não o faria.

Mas a Ucrânia pode deter Putin se estivermos ao lado deles [dos ucranianos] e fornecermos as armas que eles necessitam para se defender.

É isso o que a Ucrânia pede. Eles não estão pedindo soldados americanos. Na verdade, não há soldados americanos em guerra na Ucrânia. E estou determinado a fazer com que continue assim.

Mas, agora, a ajuda à Ucrânia está sob bloqueio daqueles [os republicanos] que querem que nós nos afastemos da nossa liderança mundial.

Há não muito tempo, um presidente republicano, Ronald Reagan, exclamou: 'Senhor Gorbachev, derrube este muro'.

Agora, o meu antecessor, um presidente republicano [Trump], diz a Putin: 'Faça o que quiser'. Um ex-presidente americano disse isso, curvando-se diante de um líder russo. É ultrajante. É perigoso. É inaceitável."

O percurso é claro. Putin é o Hitler da hora, razão por que a democracia e a liberdade estão ameaçadas fora dos EUA. E o russo tem um aliado interno — Trump —, razão por que os dois valores estão sob ataque no próprio país. Confesso certa preguiça de demonstrar por que o ex-chefete da KGB, mesmo sem ter nada que preste, não é o líder nazista da hora. Numa eventual Terceira Guerra Mundial, bombas nucleares poderiam destruir o planeta. E, pois, convenham: não se imaginam forças russas tomando Varsóvia ou marchando sobre a capital francesa...

Nem mesmo haveria tempo, como em "Casablanca", para Ilse dizer a Rick, num abraço apaixonado, antes de abandoná-lo — depois se reencontram na cidade marroquina —, a frase mais espetacularmente brega de um grande filme povoado de clichês: "Was that cannon fire or just my heart pouding?" Ou: "Foi um tiro de canhão ou só a batida do meu coração?". Ah, Ingrid Bergman a pronunciar tais palavras, com olhos cintilantes, apaixonados e um tanto lúbricos, porém tristes... Explica-se: os nazistas já estavam chegando a Paris. Hoje em dia, seria um "Cabuuuummmm", seguido de tela preta. Para sempre.

Ligar Putin aos métodos de Hitler parece aos nossos "democratas com Biden e republicanos com Lula" bastante razoável. Como é mesmo? "Forte, duro, vigoroso, corajoso, viril..." Por óbvio, a exemplo do brasileiro, quando se referiu a Netanyahu, também associando-o ao "Führer", as alusões dizem respeito a intenções e métodos. Nem um nem outro falaram de Holocausto.

Mas esperem. Deborah Lipstadt, enviada especial do governo americano para monitoramento e combate ao ódio contra judeus, disse à "Folha" que a fala do brasileiro foi, sim, antissemita porque os EUA adotam como padrão considerar antissemitismo qualquer associação entre a política contemporânea de Israel e os nazistas.

Como? Pouco importa, então, a "política contemporânea de Israel. Se outros paralelismos são aceitáveis, ainda que obviamente errados — o de Biden, por exemplo — , indago: deve-se concluir que, tomando-se as práticas hitleristas como nefastas, as forças israelenses, então, poderiam fazer qualquer coisa, e ninguém lhes imputaria ação tão detestável porque, tendo sido os judeus as principais vítimas da política de extermínio, tudo o que vier abaixo daquela situação paroxística se mostrará menos nefando — atirar contra famélicos que fazem uma fila à espera de um pouco de comida, por exemplo?