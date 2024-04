Reinaldo: Caso Porsche escancara o Brasil dos pobres e o Brasil dos nhonhôs

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta quinta (25) que o caso do dono do Porche que matou um motorista de aplicativo em São Paulo no mês passado é um típico caso de diferença de tratamento entre pobres e ricos no Brasil. A Polícia Civil pediu a prisão de Fernando Sastre de Andrade Filho, que saiu do local do crime com aval de policiais militares que atenderam a ocorrência e sem fazer o teste do bafômetro.

Esse caso significa a cloaca moral do Brasil, a pior coisa que pode acontecer no país. É o país dos fidalgos. Fidalgo, a rigor, quer dizer 'filho de algo, filho de alguém'. É visível que a condição social do criminoso [pesou para a sua liberação]. Que tem havido ali homicídio eventual com dolo - ele correu o risco de produzir o resultado que ele produziu, ou seja, a morte de um homem - é inequívoco. É inequívoco quando tudo indica por testemunhos e por imagens que ele bebeu antes de dirigir; resolveu dirigir embora não estivesse em condições - razão pela qual o amigo resolveu ir junto. Já se sabe que ele chegou a conduzir o Porche a 156 km/h numa pista em que a velocidade máxima é de 50 e que, na hora da colisão, estava a 114 km/h. A polícia deliberadamente não cumpre o seu papel, com a presença da mãe [de Fernando] ali. Houve uma postura reverencial dos policiais diante da classe superior, da elite brasileira. Não era um pobrezinho que estava ali. O pobrezinho, na verdade, estava morto. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo destacou a diferença de tratamento dispensada a Fernando pelos policiais militares e criticou a reação do motorista do carro de luxo.