Reinaldo: TikTok prova que EUA apelam à nacionalização por sua 'segurança'

O colunista Reinaldo Azevedo disse no Olha Aqui! desta quarta (24) que os Estados Unidos alegam risco à segurança nacional para cobrir a decisão arbitrária de nacionalizar o TikTok. O presidente norte-americano, Joe Biden, sancionou hoje o projeto de lei que proíbe a plataforma no país se a ByteDance, empresa dona do aplicativo, não se desfizer dele.

Por trás dessa lei está a vontade do império. E o direito que os países se dão de cuidar do seu próprio destino quando acham que ele está ameaçado. A lei é muito mais especifica: é obrigatória a venda do TikTok para um americano. [Sob] Acusação de que o TikTok poderia roubar dados, a partir de dados de navegação, de segurança dos Estados Unidos, e passá-los para a China. A empresa é chinesa de origem, embora não tenha sede na China, porque lá o TikTok é proibido. Há essa acusação, embora não haja qualquer comprovação disso. A comissão da Câmara não vai protestar, porque isso tem amplo apoio dos republicanos e dos democratas, e o Biden já tinha dito que, se fosse aprovado, ele sancionaria. São os Estados Unidos fazendo valer a sua vontade, que é o que eles fazem, é o que fazem os países sempre que podem. Aqui no Brasil é que tem alguns idiotas que acham que uma plataforma nacional ou estrangeira pode desrespeitar as leis brasileiras, pode desrespeitar a Constituição. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo destacou que a "pátria da liberdade" está nacionalizando uma empresa estrangeira e que não se trata de um caso de censura, mas de arbitrariedade.