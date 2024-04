Reinaldo: Reparar escravidão é necessário; Portugal precisa pensar como

Eu estou a favor da reparação, e só estou expondo as dificuldades que existem. Muita gente contestando essa ideia de que é preciso reparar os países diz: 'A escravidão acompanhou a história da humanidade'. É verdade. Só que o escravizado grego, no império romano, não era o escravizado negro no Brasil. Era uma outra coisa. Havia escravizados gregos que eram preceptores, inclusive, de famílias romanas, ricas. É diferente essa escravidão da sujeição em razão da guerra e da conquista do escravismo que houve no Brasil como modelo econômico. Erigiu-se no Brasil, e portanto, Portugal, um jeito de tocar a economia, de tocar o desenvolvimento, de fazer acumulação de capital, de promover a ciência e a cultura. E a fonte geradora daquela riqueza era a escravidão. É claro que essas nações são devedoras desses países pobres, hoje ainda. A questão aí, sempre complicada, é saber quem recebe a reparação e como. Porque nós tivemos países que foram espoliados, culturas que foram espoliadas, grupos humanos que foram espoliados, indivíduos que foram escravizados. Quem recebe essa reparação? Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Nós temos no Brasil, por exemplo, uma política interna e tentativa de correção de desigualdades que é a política de cotas. Então, se reconhece, independentemente de Portugal, na política de cotas que diz respeito à cor da pele, que os negros arcam com um passivo de desigualdades, imposições e violências que chegam até os dias de hoje. E, portanto, a política de cotas é uma resposta, ainda que tímida, a isso. Agora, como é que se faz a reparação de países europeus para países africanos, para países que passaram pelo processo de colonização, no caso de Portugal e o Brasil, por exemplo, da Espanha e toda a América espanhola, que teve uma colonização brutalmente mais violenta que aquela havida aqui no Brasil? Como é que você faz isso? Precisa? Precisa. Como é que se faz é um mistério. Diz o presidente português: 'Nós não podemos ficar na simples retórica'. Tem de ir além. É no ir além que ninguém sabe onde vai, ninguém sabe exatamente o que fazer. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja abaixo o programa na íntegra: