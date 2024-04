O voto contra Moro e a gramática da má-fé das Porcinas. Não aprendem nada!

A título de fechamento, estabeleço a primeira premissa para esta análise: a apuração do abuso de poder econômico é realizada de forma objetiva entre a massa de recursos investida na pré-campanha e o limite de gastos previsto para o cargo específico em que se deu a disputa, sendo irrelevante considerar qual era a pretensão inicial do pré-candidato ou mesmo se houve má-fé de sua parte."

Eis aí: não se trata de um juízo de natureza moral.

Para que vocês tenham números de referência:

"(...) a despeito da alegação dos investigados de que as despesas realizadas seriam lícitas e estariam albergadas pelos dispositivos do art. 36-A da Lei das Eleições, que elenca uma série de despesas possíveis em período de pré-campanha, isso não significa, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, uma 'carta branca' para o emprego irrestrito de recursos financeiros para a promoção pessoal e de eventual pré-candidatura" .

Ora, no caso concreto, tem-se que, para as eleições de 2022, o limite de gastos para candidatos ao cargo de Senador no Estado do Paraná era de R$ 4.447.201,54, conforme definido no anexo da Portaria TSE n. 647/2022. Os investigados, além de declararem gastos de campanha que ultrapassaram o referido limite estabelecido em regulamento, realizaram gastos de pré-campanha de, no mínimo, R$ 2.030.228,09. Não custa repetir que os investigados registraram, na sua prestação de contas, gastos no valor total de R$ 5.103.495,12 (...)"

CONCLUO

O voto traz a tabela com todos os gastos. É certo que se pode discordar de boa-fé do voto de Sade. O que me incomoda muito é ignorar o que se disse para tentar restringir quem disse à condição de "indicado" do presidente da República, como se fosse este a ditar as escolhas daquele. E Lula deve preferir que a assombração continue a vagar ali pelo Senado, em busca de uma causa, a ter o bolsonarismo a agitar o Paraná em ano de eleição municipal.

Sabem vocês o que penso sobre Bolsonaro e caterva. Talvez eu devesse torcer para Moro continuar como senador irrelevante. Mas não entro nessa. Acho que cassar o seu mandato é questão de justiça..