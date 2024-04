As desonerações: ao defender medidas, Pacheco evidenciou não ter base legal

Vamos ver. A desoneração da folha custa R$ 9 bilhões por ano; a das Prefeituras, R$ 10 bilhões. Mandando a Constituição às favas, os senhores parlamentares não deram bola para o impacto financeiro.

Ao conceder liminar em favor de petição da Advocacia Geral da União, suspendendo os efeitos das desonerações, o ministro Cristiano Zanin, do STF, citou um voto de Roberto Barroso em outro julgado, lembrando que o Artigo 113 representa a constitucionalização do Artigo 14 da Lei Complementar 101, que é de 2000; é a tal da Lei de Responsabilidade Fiscal:

"Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do Art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição".

O placar está em cinco a zero a favor da liminar: já seguiram Zanin os ministros Flávio Dino, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Luíz Fux pediu vista. Tem até 90 dias para devolver seu voto. Enquanto não acontece, vale a decisão do relator.

O texto foi aprovado pelo Congresso depois de embate com o governo: Lula vetou a desoneração, e seu veto foi derrubado. E, no entanto, as desonerações seguem escancaradamente inconstitucionais (Art. 113) e ilegais (Artigo 14 da Lei Complementar 101.

OS "DESARGUMENTOS" DE RODRIGO PACHECO

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, ficou furioso. Recorreu ao próprio Zanin, pedindo revisão da decisão. Ou não leu o que escreveu o ministro ou fingiu não ter entendido. Diz o magistrado que a decisão vale 'enquanto não sobrevier demonstração do cumprimento do que estabelecido no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (com a oportunidade do necessário diálogo institucional) ou até o ulterior e definitivo julgamento do mérito da presente ação pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso'."