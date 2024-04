Reinaldo: Tarcísio no Agrishow e papo da direita: tensão política sem fatos

O colunista Reinaldo Azevedo rebateu no Olha Aqui! desta segunda (29) a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a abertura da Agrishow, de que o legado do governo Bolsonaro permite que a economia do país "perdure apesar de todos os desmandos do atual governo". Ontem, enquanto uma equipe do presidente Lula (PT) participava da abertura oficial da maior feira do agronegócio da América Latina, em Ribeirão Preto (SP), do lado de fora, Tarcísio subia num trio elétrico em ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Qual desmando do atual governo? Você não está se referindo aos desmandos na PM de São Paulo, sob sua gestão e do Derrite [secretário de Segurança de São Paulo]? O que Bolsonaro fez para o agronegócio? Arrumou briga com a China e depois a Tereza Cristina [ministra da Agricultura no governo Bolsonaro] teve que correr pra tentar resolver. Qual desmando do governo? O maior Plano Safra da história? Eu sempre fico comovido quando leio texto dizendo que o Tarcício tenta se equilibrar entre o bolsonarismo e a democracia. Se está no meio termo não é mais democrata. A democracia é o meio do caminho entre os extremos, direita e esquerda. Se a democracia é o centro e alguém está entre ela e a extrema direita, logo, ele já não é mais democrata. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo disse que não percebeu grande entusiasmo dos manifestantes em torno do trio elétrico de Bolsonaro, sobretudo, pelo fato de o agronegócio ter apoio e dinheiro do governo federal.