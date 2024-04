Sabe-se o que quer Bolsonaro, o golpista. Mas e Musk? Esse é o X da questão

Tornado inelegível pelo TSE e investigado por golpe de estado e outros crimes, com Moraes como relator dos inquéritos, o ex-presidente passou a contar com um aliado cujo peso se mede em bilhões de dólares. Mas esperem: Musk ganha o quê?

O esquisitão não tardou em voltar a sua retórica insana também contra Lula, o que é mel na sopa para a extrema-direita. Haveria, assim, um conluio entre o petista e o ministro para... Bem, sabe-se lá para quê. Ele resumiu o seu suposto entendimento da história num tuíte:

"Como Alexandre de Moraes tirou Lula da prisão e botou o dedão na balança para elegê-lo, Lula obviamente não vai fazer nada contra ele. A próxima eleição será fundamental".

Pronto! Eis o resumo da história para o Mito e seus fanáticos:

- Lula teria saído da cadeia em razão de uma tramoia, atribuída a Moraes;

- a eleição foi fraudada, com o dedo do ministro;

- o presidente nada fará contra o magistrado (como se pudesse, ainda que quisesse) porque este o teria "na coleira";

- cumpre pensar na próxima eleição.

Sendo assim, o que fazer? O dono do foguete pediu a renúncia ou impeachment do ministro. Em entrevista ao Roda Viva na segunda, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que nem é preciso chegar a tanto, razão por que foi chamado de "frouxo" pelos fanáticos. Fez a reivindicação que certa imprensa chamaria de "moderada":

"Sempre que eu puder, vou buscar o diálogo. Não acho que o caminho de fazer o impeachment de ministro é que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei numa autorregulação do próprio Supremo. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da Corte: parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional; é relativa apenas a um ministro. Para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. É isso que eu espero que o presidente do Senado faça: busque o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tenha uma conversa franca, de olho no olho, porque o Brasil está cheio de problema."

Tudo plenamente entendido. Garanta-se a impunidade a golpistas e a outros criminosos, e Moraes permanece no cargo. Flávio não chegou a pedir a elegibilidade do pai, mas isso viria por gravidade, não é?

Muito bem! Entendemos o que querem os bolsonaristas.