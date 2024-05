Taxa Selic - Composição do Copom, aberração lógica e a fantasia autoritária

Vamos lá detalhar os passos de uma nova "polarização", esta criada pela forma como se faz jornalismo econômico no país, quase exclusivamente pautado por agentes do mercado. Os acadêmicos que não trabalham para instituições financeiras, corretores e congêneres quase nunca têm vez. "E você, que não entende nada de economia, vai se meter?" Vou, sim! Tenho aqui anotadas as previsões dos "expertos" (com "x") influentes para, deixem-me ver, crescimento, inflação e juros. Erraram praticamente tudo. Os meus eventuais erros certamente são mais baratos.... E é certo que não vou enriquecer com eles. Mas o ponto nem é esse. Quero chamar a atenção para uma aberração lógica, que traz consigo uma aberração política de viés até mesmo golpista. E, para apontá-las, não é preciso ser especialista em economia. Explicarei tudo. Antes, algumas considerações.

O Banco Central diminuiu de 0,5 para 0,25 o corte na Taxa Selic, que agora está em 10,5%. Parece besteira? Como a redução de cada ponto percentual representa R$ 44 bilhões em juros da dívida pública, deixa-se de poupar R$ 11 bilhões: quase R$ 2 bilhões a mais do que a perda com a desoneração da folha de pagamento dos tais 17 setores, que renda tanta dor de cabeça ao governo no Congresso e na imprensa.

Reduziu o ritmo do corte por quê? A inflação está baixa, o crescimento é modesto, o mercado de trabalho não pressiona os preços. "Ah, mas é que houve mudança na meta fiscal, e o cenário externo etc, etc, etc." Pode-se escolher esta ou aquela explicação. A "duzmercáduz", nós sabemos, é compatível com a decisão que joga para esfriar ainda mais a economia. Sigamos.