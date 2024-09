Tchetchetcheretetê das bets leva 20% do Bolsa Família; não pode ficar assim

Os números são alarmantes, chocantes, estupefacientes. Beneficiários do Bolsa Família apostaram nas bets, só no mês de agosto, R$ 3 bilhões, o que corresponde a 20% do total que saiu dos cofres públicos para esse benefício. A realidade é certamente pior e mais assustadora porque esse é apenas o dinheiro repassado via Pix. Esses dados, que são do Banco Central, não incluem os desembolsos por meio de cartões de débito e de crédito. Dos 20 milhões de beneficiários, 5 milhões fizeram apostas. Do total de apostadores, 70% são chefes de família e são os realmente cadastrados no programa. Só nesse universo, foram R$ 2 bilhões em apostas. O valor médio por pessoa é de R$ 100, e o do Bolsa Família, de R$ 681,09. Em agosto, foram repassados para o programa de renda R$ 14,1 bilhões.

Nota técnica do BC informa:

"Para identificar as pessoas em grande vulnerabilidade financeira, utilizou-se a informação de beneficiários do PBF [Programa Bolsa Família] existente em dezembro de 2023. Cerca de 17% desses cadastrados apostaram no período. A proporção de apostadores é praticamente a mesma quando se examina apenas quem de fato recebe o benefício governamental, os chefes de família".

Segundo Roberto Campos Neto, presidente do BC, houve uma piora na inadimplência que poderia ser atribuída a esse fator:

"Não é um trabalho do Banco Central olhar as bets, mas há uma preocupação. O que a gente tem feito é tentar ajudar o governo e o Congresso com os dados que a gente tem. Uma coisa que tem gerado preocupação na ponta é que o crescimento é muito grande".