Deputado do PL -- e do PL do estupro -- usa emenda para chantagear eleitor

Sim, Sóstenes resolveu atuar à moda de um corruptor ativo, oferecendo uma vantagem ao eleitorado — transformado em corrupto passivo —, desde que este faça a sua vontade.

O deputado condicionou a liberação de uma emenda parlamentar de R$ 600 mil para a construção de uma creche em Teresópolis à eleição de um aliado seu para a Câmara de Vereadores. Num vídeo de apoio ao candidato Vicenti Dantas, anuncia, conforme revelou o UOL:

"Estou deputado até 2026 e estou assumindo um compromisso. Se vocês de Vieira [bairro de Teresópolis] votarem nele e elegerem ele vereador, eu vou enviar o recurso para essa tão sonhada e prometida creche. Comigo, é palavra dada, palavra para ser cumprida, compromisso."

O próprio candidato divulgou o vídeo em suas redes, certamente orgulhoso da parceria.

No vídeo, Sóstenes exibe o ofício com o pedido encaminhado por seu afilhado político e chantageia:

"Já tive muitos problemas com emendas para construção via Caixa Econômica e Governo Federal, porque a obra algumas vezes foi paralisada e perdi o recurso. Eu condicionei a possível vitória dele, porque eu preciso de ter um mandatário municipal para fiscalizar a devida execução da obra. Caso contrário, eu mando emenda para área da saúde como faço para os municípios que eu não tenho vereador para fiscalizar a execução da obra".

O modo como Sóstenes atua lembra também o crime de extorsão, assim definido no Artigo 158 do Código Penal:

"Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa".

Estou a evocar os crimes que são caracterizados, na esfera penal, por esse tipo de comportamento. Mas a legislação eleitoral pode se encarregar da dupla.