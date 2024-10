Marçal é dejeto do esgoto político da anistia a golpistas e caça a Moraes

Se aqueles a quem compete transformar a matéria legal em experiência vivida não o fazem, é certo que as palavras, elas próprias, não saltarão dos códigos por sua iniciativa, a ganhar vida própria, como o substantivo e o adjetivo — Sílvio e Sílvia — faziam na cabeça de Matias, no conto "O Cônego ou Metafísica do Estilo", de Machado de Assis.

Não existe lei suficientemente eficaz para operadores inermes do direito.

Faltou apenas um punhado de votos para que o "coach" chegasse ao segundo turno, ocasião, então, em que apareceria algum bruxo — e não seria aquele de Cosme Velho — para dizer: "Ah, não podemos apelar a uma aplicação excessivamente rigorosa da lei que tolha a vontade livre do eleitor". E coisas assim chegaram a ser publicadas por cretinos disfarçados de liberais. Eis aí um bom caminho por meio do qual as democracias morrem. Sempre que formos tolerantes com quem anuncia a disposição de nos pôr a corda no pescoço, estamos nos candidatando ao último lamento antes que alguém acione o alçapão do patíbulo.

Vejam que coisa! Cheguei a escrever nesta coluna que faltava um Alexandre de Moraes nas eleições de São Paulo. Não porque eu estivesse a reclamar uma operação excepcional da lei, mas porque reivindicava que as que já existem fossem acionadas, como faz o magistrado, em defesa das instituições, de que o processo eleitoral é parte.

Também aqui saudei a decisão do ministro quando, no sábado, deu prazo ao sr. Marçal para que explicasse o uso ilegal da rede X, inclusive para veicular a peça criminosa contra Guilherme Boulos. Lembrava ali o ministro que a conduta do candidato caracterizava, em tese, "abuso de poder econômico" e "uso indevido dos meios de comunicação", razão por que oficiou Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Elogiei, então, o que classifiquei de a "entrada de um adulto na sala".

Não nos esqueçamos da tempestade que tentaram fazer desabar sobre a cabeça de Moraes justamente porque é um juiz que teve e tem a ousadia de fazer valer a lei. Fica a cada dia mais claro, como se evidências faltassem a quem quisesse ver, que aquele a quem acusam de se assoberbar em dono do mundo nos livrou de perigos maiores. E pudemos ver a que sortilégios nos expõe a covardia que tantos defenderam como norma.