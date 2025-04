Bolsonaro internado pede troca de bastão e antecipa 26 no campo reacionário

NOVA CIRURGIA E QUEM QUER O QUÊ

Enquanto escrevo, na madrugada deste domingo, 13 de abril, as informações disponíveis dão conta de que ele pode ser submetido a uma nova cirurgia. Meus votos? São os de alguém que sempre torce pela vida, nunca pela morte; pela saúde, nunca pela doença; pelo tratamento menos gravoso, nunca pelo mais; pela analgesia, nunca pela dor. Quem se regozija com o sofrimento de um indivíduo, não importa qual, deve examinar profundamente a sua condição anímica. Lembro quanta porrada levei porque expressei meu horror à espetacularização da execução do facinoroso Saddam Hussein. Indagavam-me: "E as vítimas dele não o comoveram?" Ora... Ocorre que eu tinha a certeza de que nada havia em mim que me igualasse ao que fazia Saddam ser quem era no trato com seus adversários ou inimigos. Assim como estou certo de que nada há em mim que faz Bolsonaro ser quem é.

Da mesma sorte, não porto o germe que fez o então deputado Bolsonaro, em 2015, afirmar o seguinte quando indagado se avaliava que a então presidente Dilma Rousseff concluiria o seu mandato: "Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo com uma incompetente, ou 'incompetenta' à frente de um país tão grande e maravilhoso como esse aqui". Ela havia se tratado de um linfoma não Hodgkin. Na sessão da Câmara que aprovou a denúncia por crime de responsabilidade contra a petista, barbaramente torturada pela ditadura, ele dedicou seu voto ao torturador Brilhante Ustra.

Este senhor nunca teve muito respeito pela vida alheia. O conjunto de sua obra durante a pandemia o prova à farta. Ele a ironizar uma pessoa sufocada pela covid, quando faltava oxigênio em hospitais, traduz a sua altitude moral.

E, ainda assim, alguém que se identifique com o progressismo torcer por sua morte seria uma perversão, além de burrice. Mas não se descarte a hipótese de que aqueles que anseiam "virar a página de Lula e Bolsonaro", como se diz por aí, possam ver com entusiasmo o capitão "fora do jogo" para sempre, uma vez que inelegível já está. Convenham: isso desobstruiria o caminho da extrema-direita e abriria o que muitos consideram "uma avenida" com destino certo. A lógica elementar indica que um reacionário calculista fazer votos para que ocorra o pior com o ex-presidente é, sim, do seu ponto de vista, inteligente, ainda que também uma perversão moral. Convenham: essa gente não é nem notável nem notória por seus bons valores.

O campo que se opõe ao bolsonarismo não ganharia nada se o pior acontecesse com ele, mas os extremistas de direita teriam um mártir, além de uma alternativa para continuar a sua "obra". Chama-se Tarcísio de Freitas, que conta com o apoio quase unânime "dazelites" e, reconheça-se, de setores relevantes da imprensa. Minhas convicções mais profundas me dizem: "Torça, e como você é papa-hóstia, também reze para ele ficar bom". E aquele que há em mim que aprendeu a desconfiar, embora conviva com o que crê, também me diz: "O pior desfecho é útil aos que veem a democracia apenas como valor instrumental, não como fundamento inegociável. Afinal, já o usaram o bastante; chegou a hora da renovação".

Nota: intuo que o governador não deseje um mau resultado para o seu mentor político. Está numa situação política muito confortável. O mau espírito de que trato aqui pertence, se me permitem a expressão, à "racionália da reacionaria", que usa o chamado "Capitão" como instrumento de seus desígnios. Não que ele próprio seja, em alguma medida, inocente ou puro. Ocorre que se transformou num peso para aqueles a quem serviu com denodo. E estes têm hoje uma alternativa que consideram bem mais esperta e palatável. Fosse uma batalha do mundo espiritual, o agora paciente sabe que seria preciso se proteger de muitos que estão do seu lado, já que os adversários nada teriam a ganhar se perdesse a batalha para aquela que Manual Bandeira chamou a "ineludível".