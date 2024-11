CNT-MDA 1: Lula e o governo são aprovados pela maioria, mas cai a diferença

RENDA

Tanto a avaliação do governo como a do desempenho pessoal do presidente é melhor entre os mais pobres. Pensam que o governo é ótimo/bom 42% dos que recebem até dois mínimos, contra 24% dos que dizem ser ruim/péssimo -- para 32%, é regular. As coisas se invertem no grupo com mais de cinco salários mínimos: o ruim/péssimo perde para o ótimo/bom por 42% a 29%, com 27% de regular. No grupo de dois a cinco mínimos, há empate técnico: 31% têm avaliação positiva; 33%negativa, e o regular é de 35%.

A diferença é ainda mais evidente quanto se trata do juízo sobre o desempenho pessoa de Lula. Entre os mais pobres (até dois mínimos), 58% o aprovam, contra 37% de reprovação. No estrato dos que ganham mais de cinco, a reprovação chega a 60%, contra 37% de aprovação. No intermediário, de dois a cinco, há empate técnico: 49% a 46% pela reprovação.

Se a reprovação é tão grande entre os que recebem mais, como ele ainda supera a aprovação? É que o Brasil é um país rico de povo ainda bastante pobre: os que recebem até dois mínimos compõem 45,9% da amostra; os que recebem mais de cinco correspondem a apenas 28,3%, e são 34,4% os que se encontram na faixa entre 2 e cinco mínimos.

REGIÃO

No Sudeste, o ruim/péssimo está empatado com o ótimo/bom: 33% -- dizem ser regular 32%. A região representa 42,8% da amostra. No Nordeste (27,1% do total), a avaliação positiva supera largamente a negativa: 48% a 19%. Há empate também na Norte/Centro-Oeste (15,5%): 33% a 34%, com 31% de regular. O Sul (14,6% da amostra) é a região mais hostil ao governo: o ruim/péssimo ganha do ótimo/bom por 41% a 23%, com 35% de regular.

No Nordeste, a aprovação ao desempenho de Lula vence de longe a reprovação: 65% a 31%. Há um empate rigoroso no Norte/Centro-Oeste: 47%. No Sudeste, o empate é técnico: 46% a 49% pela reprovação, que chega a 61% no Sul, contra 35%.