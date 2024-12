STF libera emendas sob condições. Ou: A ineficiência a serviço da corrupção

Os restos a apagar das emendas do relator (o antigo Orçamento Secreto) seguem bloqueados se não houver a indicação de autoria.

Mas o que quer Dino e o que o Congresso aprovou?

EMENDAS DE BANCADA:

Decisão do STF - exigência de autoria

"Tais emendas devem ser deliberadas nas respectivas bancadas e comissões, sempre com registro detalhado em Ata, na qual deve conter, inclusive, a identificação nominal do(s) parlamentar(es) "solicitante(s)" ou autor(es) da(s) proposta(s)"

Texto do Congresso

Não prevê a autoria. Apenas se exige que as emendas atendam "aos interesses do país".

EMENDAS PIX

Decisão do STF - plano de trabalho e fiscalização do TCU

"Quanto às transferências especiais ("emendas PIX" - RP 6), reitero (...) a obrigatoriedade de apresentação e aprovação prévias do plano de trabalho, a ser inserido no Tranferegov.br, sob pena de caracterização de impedimento de ordem técnica à execução das emendas. Desse modo, esclareço que somente é possível liberar novas "emendas PIX" (em exercícios vindouros) com a PRÉVIA aprovação do plano de trabalho pelo Poder Executivo Federal (Ministério setorial) (...)

Tendo em vista a proximidade do final do exercício financeiro, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para que seja sanado o requisito quanto aos planos de trabalhos referentes às emendas previstas para o exercício financeiro de 2024 e anteriores, o que não será, neste momento, impeditivo para a sua execução. Não havendo, contudo, a providência determinada, proceder-se-á a nova suspensão e apuração de responsabilidade civil e criminal.

TCU

"Também fica explicitado que o ciclo completo de fiscalização e da aprovação das contas derivadas de 'emendas PIX' - que deve ser prestada nos mesmos moldes aplicados às transferências com finalidade definida - é de responsabilidade do Tribunal de Contas da União.

Texto do Congresso - parecer que sim, mas não...

Atende, em linhas gerais, as exigências formais de transparência, mas não prevê o plano de trabalho para as emendas deste ano e passadas nem a fiscalização do TCU. Parece um detalhe besta, mas não é. Sem o crivo do tribunal, não se tem um controle federal dos recursos, uma vez que o dinheiro entra diretamente no caixa das Prefeituras.

EMENDAS DE COMISSÃO

Não há divergência importante entre o texto do Congresso e a decisão do Supremo, ressaltando-se que as Emendas de Comissão não podem atender a interesses individuais.

EMENDAS DESTINADAS A ONGS

Decisão do STF- Entidades têm de ter um site com dados públicos

"Reitero a determinação [de] publicação dos valores recebidos de emendas por ONGs e demais entidades do terceiro setor em seus sítios na internet. Sem tal publicação devidamente atestada, a execução das emendas permanece suspensa. A CGU deverá aferir o cumprimento da decisão, com a apresentação de Relatório, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, para novas deliberações desta Relatoria."

Texto do Congresso

Não prevê que as ONGs publiquem as decisões em suas páginas na Internet. Notem que Dinos diz "reiterar a determinação". Vale dizer: o STF já atinha assim decidido, e o Congresso ignorou a existência.