Mico de Bolsonaro é bom para STF e Lula; por 26, Tarcísio pisca a tubarões

ZAGUEIRO E ATACANTE

Fingindo ainda atuar como zagueirão de Bolsonaro, Tarcísio enumerou supostos feitos da gestão do aliado: "criar o PIX", "levar água para o Nordeste" e "garantir auxilio emergencial de R$ 600". O modo de pagamento foi criado pelo BC ainda no governo Temer. Quando começou a operar, o cara não tinha noção do que era. Indagado a respeito por um seguidor, pensou tratar-se de algo ligado à aviação civil. Vejam um vídeo aqui. Fato documentado na página do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional: quando Dilma deixou o governo, tinham sido concluídas 86,3% das obras de transposição do São Francisco. E o auxílio emergencial de R$ 600 foi uma decisão do Congresso.

A verdade é que o governador estava jogando no ataque em favor de si mesmo. Uma fala sua merece especial atenção porque se dirige a vários públicos. Vamos lá:

"A gente precisa passar isso a limpo para ter a pacificação, para que a gente possa se dedicar aos temas nacionais, discutir longevidade, envelhecimento da população, financiamento do SUS. Qual o grande problema? Ninguém aguenta mais inflação, porque tem um governo irresponsável que gasta mais do que deve. Ninguém aguenta mais o arroz caro, o feijão caro, a gasolina cara, o ovo caro. Prometeram picanha e não tem nem ovo. E se tá tudo caro, volta Bolsonaro"

Serei rápido num particular para ir ao que interessa: pacificar é condescender com o golpismo? Imaginem um trabalho de "pacificação" na segurança pública que passasse por um acordo entre a Polícia de São Paulo e o PCC... Sigamos.

Tarcísio sabe que Bolsonaro não vai voltar. A referência aos preços altos alude a uma das motivações do ato deste domingo: "Fora Lula 2026", com a adesão que se viu. Não é burro e sabe que a inflação de alimentos nada tem a ver com um governo "que gasta mais do que deve". Gasta onde? Ele poderia dizer onde quer fazer os cortes. Por que não se juntou a Fernando Haddad para impedir desonerações pornográficas? De qualquer modo, bateu no ponto fraco hoje do governo federal, pré-candidato que é. E o discurso, ainda que para público pequeno ontem, ecoa entre os mais pobres.

E há, ele sabe, como diria Padre Vieira, aquilo que os peixes pequenos não entendem, mas que os tubarões compreendem muito bem. Ao dizer que a "gente [precisa] se dedicar aos temas nacionais, discutir longevidade, envelhecimento da população, financiamento do SUS", aí o governador já não fala com aquele que está preocupado com o preço do ovo, mas com os setores do mercado que defendem que se faça já uma nova reforma da Previdência e que se diminua substancialmente o custo do SUS.

MORTE E PRISÃO

Bolsonaro, pessoalmente, está pior hoje do que estava anteontem. Não haverá anistia. Quem quiser insistir, que vá adiante. O protesto também serviu para evidenciar que o descontentamento com o governo -- e Lula era um dos alvos -- só mobiliza para ato de rua o bolsonarismo radical. E Tarcísio, obviamente, é mais candidato do que nunca. Para os pobres, fala do ovo; para os nababos, de nova reforma da Previdência e de "financiamento (ou corte?) do SUS".