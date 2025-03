A série 'Adolescência' e uma defesa das aulas presenciais

Há, ainda, uma outra vantagem que vem "de graça" no presencial, mesmo nas aulas mais unidirecionais. Algo que costuma ser mais notado pela falta do que pela presença. A onipresente série "Adolescência" é exemplo disso, com a dolorosa pergunta dos pais do menino de 13 anos suspeito de ter matado uma colega: poderíamos ter feito mais?

Como aprende-se basicamente pelo exemplo, observar como o professor ou um colega mais experiente se porta diante de um problema é enriquecedor. Às vezes, aprende-se pelo contraexemplo, o que é igualmente importante.

Aprende-se também na chamada interação espontânea, como nas trocas de ideias informais. Brainstormings e soluções de problemas complexos muitas vezes surgem do famoso encontro no cafezinho.

Aprende-se sobretudo pela construção de vínculos. A convivência fortalece relações entre alunos e entre estudantes e professores. Vão se desenvolvendo habilidades essenciais para o convívio social. Nos casos virtuosos, aprimoram-se a escuta e olhar. Eventuais problemas ficam mais evidentes. Se alguém não está bem, pode ser amparado, socorrido, orientado. Porque as pessoas buscam isso. Na falta do presencial, vão buscar na internet.

O presencial é a chance de fazer mais.