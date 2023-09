Além da situação vexatória de Mauro Cid e seu pai — o antes também respeitado general Lourena Cid — Bolsonaro conseguiu causar outros estragos na caserna.

Por exemplo:

- Mostrou que podia comprar corações e mentes de militares de alta patente apenas oferecendo uns carguinhos comissionados;

- Encheu a Esplanada dos Ministérios de militares em cargos para os quais não estavam preparados, envolvendo-os em escândalos e desavenças administrativas em várias áreas, como a Agência Brasileira de Promoção às Exportações (Apex), os Ministérios da Saúde e da Educação, entre outros;

- Igualou com isso os militares ao centrão, grupamento fisiológico da política que causava ojeriza aos fardados como o general Augusto Heleno, que cantarolava em comícios cantigas do tipo "Se gritar pega centrão...";

- No comando do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Augusto Heleno não só passou a manifestar simpatia pelo centrão como permitiu um dos maiores micos da história da Aeronáutica, aquele em que o avião presidencial transportou um militar traficando cocaína durante uma viagem oficial do presidente da República;