Talvez os casos mais famosos sejam a guerra de Troia, que resultou na fundação do estado grego, e a invasão de Cartago, centro comercial mais importante do Mediterrâneo Antigo e uma das cidades mais ricas do mundo clássico. Foi destruída pelos romanos no ano de 146 antes de Cristo.

Mas também há casos de fracassos retumbantes, até na história mais recente.

Talvez o mais emblemático para os judeus seja a invasão promovida pela Alemanha nazista contra a União Soviética em 1941. Hitler falou em aniquilar os soviéticos e os judeus russos.

A campanha acabou resultando num enorme fracasso daquelas que eram consideradas as Forças Armadas mais poderosas da Europa na época, Muitos historiadores apontam essa tentativa de aniquilação como o motivo da derrota da Alemanha na Segunda Grande Guerra Mundial.

Depois teve a guerra de aniquilação promovida pelos Estados Unidos contra os soldados vietcongs. Foram anos a fio, nas décadas de 1960 e 1970, marcados pela a invasão do Vietnam. Uma luta do maior e mais preparado contingente militar do mundo contra soldados descamisados e uma população faminta.

Houve cenas horrorosas que entraram para a História, como daquela menina vietnamita, desesperada, chorando e correndo nua pela estrada com o corpo coberto por queimaduras de um agrotóxico, o agente laranja, que havia sido lançado pelos norte-americanos sobre as plantações para matar soldados escondidos.