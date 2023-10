Agora, após o atentado terrorista do Hamas, no dia 7 deste mês, Gallant anunciou que não entra mais nada na região. Nem eletricidade, nem comida, nem água, nem gás.

"Tudo bloqueado", ele disse.

No lado dos radicais muçulmanos, o grupo islâmico Hezbollah, do Líbano, e o governo do Irã deram parabéns ao ataque Hamas. Os dois aliados da organização terrorista disseram que o grupo tinha "o apoio divino" para realizar a ação.

Pois é. O ponto chave desses conflitos no Oriente Médio é esse: o apoio divino que radicais sionistas e mulçumanos acreditam ter. Eles defendem o pior dos mundos: uma guerra santa.

Para fazer um paralelo aqui no Brasil, temos radicais das igrejas neopentecostais que acreditam que as denominações de base africana são coisa do Diabo.

Aí a gente vê templos de umbanda serem destruídos, com pais de santo agredidos em nome de um pretenso "ato divino".