No início da entrevista Fishbein reclamou de um comentário que eu havia feito antes, sobre o fundamentalismo das lideranças mulçumanas e de Netanyahu. Aegumentou que não havia nenhum fundamentalista entre as vítimas do ato terrorista do Hamas.

Mais adiante, Mario Fishbein lembrou do assassinato, em 1995, do então primeiro=ministro de Israel Yitzhak Rabin, "por um judeu, fundamentalista". E, ao final da entrevista, ele pediu "desculpa pela forma" como falou.

Eu respondi que compreendia exatamente como ele se sente e argumentei que ele mesmo fez críticas aos líderes políticos de ambos os lados.

Vale assistir ao vídeo.