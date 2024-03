Centrão prepara superpartido e Ronaldo Caiado como presidente contra o PT

Caiado, no entanto, só começará a ter seu nome selado após as eleições municipais deste ano. A partir dali, União, PP e Republicanos poderão medir a força de cada um e definir o provável afastamento do governo do PT.

Caiado é considerado o nome da vez do grupo para o Planalto em 2026 pelos seguintes motivos:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que poderia ter o apoio do centrão, está inelegível;

Como governador reeleito, Caiado não poderá permanecer no cargo a partir de 2026 e já anunciou o desejo de concorrer a presidente;

Ele é tido como o governador mais bem avaliado entre os partidos de direita;

O possível candidato ao cargo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, tem dito que prefere disputar a reeleição como governador de São Paulo.

Com tudo isso, os comandantes dos partidos do centrão acreditam que, após as eleições municipais, o grupo estará super fortalecido.

Terão, segundo especulam, o comando do Congresso, a maior formação partidária do país e um candidato forte à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O PT e os partidos de esquerda que se cuidem!