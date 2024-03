Jungmann: desconfianças levaram PF a abrir "investigação da investigação"

Ele lembra à coluna que, junto com a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, desconfiou do andamento das investigações. "Aquilo da Polícia Civil não ia a canto nenhum. A Raquel Dodge determinou, então, uma investigação da investigação, via Polícia Federal".

O problema é que o governo mudou com a eleição de Jair Bolsonaro para a Presidência da República. Jungmann deixou o cargo cerca de dez meses depois, em 1º de janeiro de 2019, e não soube mais do andamento das investigações na PF durante o governo Bolsonaro, período em que teriam ficado paradas.

Mas o ex-minitro conta que ninguém desconfiava do delegado Rivaldo:

"Lembro que eu havia determinado ao então diretor da Polícia Federal e ao responsável pela área de crime organizado que dessem toda colaboração à Polícia Civil do Rio. Eles levavam informações, mas nunca eram demandados. Eles nos trouxeram de volta a percepção de que as investigações no Rio estavam andando de lado. Se andava em círculos. Foi isso que levou à determinação de que se fizesse a investigação da investigação."

Sobre o delegado Rivaldo, então chefe da Polícia Civil do Rio, Jungmann lembra que ele se dizia muito amigo, "próximo e constante da Marielle". Inclusive relembra o primeiro encontro que mantiveram, numa reunião no Rio de Janeiro:

"Foi na Cidade da Polícia. Estavam presentes, além do Rivaldo, a Raquel Dodge, o Braga Netto, o secretário de Segurança Pública nomeado na intervenção, general Richard Nunes, e o comandante da Polícia Militar. Lembro exatamente do Rivaldo contando que era muito amigo da Marielle. É bom lembrar que ele tinha sido delegado de Homicídios. Contou-nos que Marielle, sempre que tinha problemas, ele funcionava como a sua ponte com a polícia."