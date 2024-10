Marçal mobiliza aliados para tirar votos de Boulos e Nunes inflando Tabata

A avaliação é de que, nesse caso, Nunes seria esvaziado. E poderia até haver um ganho adicional: retirar votos de Guilherme Boulos.

Marçal acha que isso lhe dá mais chances de chegar ao segundo turno. Ele ficou em terceiro lugar nas últimas pesquisas Quaest e Datafolha, com 21% das intenções de votos em ambas. Já Nunes teve 24% na Quaest e 27% no Datafolha; e Boulos, 23% na Quaest e 25% no Datafolha.

Embora numericamente, nessas pesquisas, Marçal esteja mais próximo de alcançar Boulos, o candidato do PRTB vê chances maiores de derrubar Nunes.

É que, segundo o Datafolha, apenas 16% dos potenciais eleitores do prefeito dizem não pretender mudar de opinião, enquanto, no caso de Boulos, são 37% os que se consideram convictos.

Segundo levantamentos da equipe de Marçal, parte dos potenciais eleitores não convictos de Nunes e Boulos também não estão dispostos a votar no candidato do PRTB, por seu radicalismo.

O trabalho com esse grupo de eleitores, então, é convencê-los a votar em Tabata. Isso também pode criar uma onda em torno da candidata do PSB que evite que ela perca intenções de voto na reta final da campanha, o que favoreceria Nunes e Boulos.