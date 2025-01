Comandos do 3 Poderes estarão no ato contra ataques golpistas do dia 8/1

A expectativa é de que também o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e até o deputado Arthur Lira (PP-AL) compareçam. No dia 1º de fevereiro serão eleitos os sucessores de ambos.

Havia temor no Executivo de que as presidências do Judiciário e do Legislativo não se fizessem representar devido ao fato de organizações da sociedade civil e partidos de centro-esquerda estarem programando um abraço à praça como parte do ato promovido pelo governo, o que poderia dar um caráter partidário.

Há uma série de eventos previstos durante o dia 8. O primeiro será na Sala de Audiências do Palácio do Planalto, marcando a reintegração de 21 obras destruídas no ataque e que foram restauradas.

É o caso do relógio do século 17 que estava em exposição no Palácio no dia 8 e também da obra As Mulatas, de Di Cavalcanti que será reapresentada.

Haverá uma cerimônia com todas as autoridades presentes no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Logo depois o presidente Lula pretende descer a rampa do Palácio acompanhado das autoridades.

Está programado um "Abraço da Democracia", junto com populares e representantes das entidades ao pé da rampa, na Praça dos Três Poderes.