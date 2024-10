Deputados campeões de emendas reelegem pais e irmãos prefeitos

Nova Iguaçu é destino de emendas de parlamentares de todo o espectro político, dada sua importância no estado do Rio. Um dos deputados mais influentes da Câmara na presidência de Lira, Doutor Luizinho mandou em emendas individuais R$ 16 milhões entre 2021 a 2024, no mandato de Rogerio Lisboa (PP), seu aliado. Outros R$ 35 milhões foram destinados ao município pelo Orçamento secreto. Neste domingo, Lisboa elegeu o sucessor, Dudu Reina, cuja vice é Doutora Roberta, irmã de Luizinho.

Patos, na Paraíba, recebeu R$ 11 milhões do deputado Hugo Motta, no mandato de seu pai, Nabor, na prefeitura, e mais R$ 40,6 milhões de emendas do relator. Nabor se reelegeu neste domingo, e Motta está entre os favoritos para suceder Lira na presidência da Câmara em 2025.

Campo Formoso, na Bahia, recebeu R$ 22 milhões em emendas de Elmar Nascimento e R$ 58 milhões do orçamento secreto de 2021 a 2024, durante o mandato de Elmo Nascimento (União), irmão do deputado. Ele se reelegeu. Campo Formoso é a 28a cidade da Bahia em população, mas a quarta em emenda.

Em Alagoas, Arthur Lira mandou R$ 5 milhões para Campo Alegre, na gestão de seu primo, Nicolas Pereira. Outros R$ 20 milhões foram destinados ao município em emendas do relator entre 2021 e 2024. Neste domingo, a também prima de Lira Pauline Pereira se elegeu prefeita da cidade.

Na Barra de São Miguel, o litoral alagoano, o pai de Lira, Benedito de Lira, se reelegeu prefeito depois de quatro anos de mandato. Entre 2021 e 2024, o filho destinou R$ 3 milhões em emendas individuais ao município. Em emendas do relator, a cidade recebeu R$ 10,5 milhões.