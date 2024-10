Israel aciona ONU para acabar com missão de paz no Líbano criada em 1978

O primeiro-ministro, desde os ataques iniciados na quinta-feira (10) às bases da Unifil, ressaltou que a Força da ONU no Líbano é um obstáculo para Israel se defender.

Para Netanyahu, as tropas de guerra defensiva não podem atingir, pela interposição dos postos da Unifil, o ponto de onde as milícias do Hezbollah lançam bombas e mísseis contra o norte de Israel —os bombardeios resultaram no êxodo de mais de 60 mil israelenses da alvejada região da Galileia.

Na peça, segundo vazado, há menção ao descumprimento pela Unifil da resolução 1.701, de 2006, que determinou a essa força de paz, composta pelos 'peacekeeper' (capacetes azuis), o monitoramento da área a fim de cessar as hostilidades, com apoio do exército regular do Líbano.

Unifil não cumpriu sua missão

Segundo o portal Huffpost, o general Luciano Antonio Portolano, comandante da Unifil de 2014 a 2016, admitiu que a força de paz não realizou verificações e nem controle sobre armas na região. Também não houve atuação dos serviços de inteligência e nem coleta de informações de campo.

O general Giorgio Battisti, participante de missões de paz da ONU em vários partes do mundo, disse ao Huffpost ter havido "falimento" da missão no sul do Líbano, com a ressalva de que foi grave a agressão de Israel ao quartel-general da Unifil.