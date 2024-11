Dilema do líder do Irã é atacar Israel antes ou depois da posse de Trump

Tem mais: Israel já substituiu seu sistema de defesa. O motivo foi a vulnerabilidade do Domo de Ferro: dos 180 drones e mísseis iranianos lançados contra o país, dez deles romperam a barreira.

Dos lançados, 170 restaram interceptados, fato visto, sob o prisma militar, como fracasso. Por outro lado, não fossem bloqueados, a tragédia seria pior do que aquela acontecida no 7 de outubro de 2023, quando do ataque terrorista do Hamas.

Com a dispensa do ministro da Defesa, Yoav Gallant, um general da reserva com muito apoio popular, o sanguinário premiê Netanyahu ficará com as mãos livres.

Gallant era, dentro do gabinete de guerra, voz discordante de Netanyahu. Também discordante foi o general Benny Gantz, antigo primeiro-ministro e membro do gabinete de guerra pós-7 de outubro de 2023, que se exonerou por não suportar mais a arrogância de Netanyahu e a desatenção com os reféns. Passados mais de 400 dias em cativeiro, presumem-se que estejam vivos 110 reféns.

Enfim, Khamenei enfrentará a novidade decorrente de um ministro de Defesa que cumprirá sem discutir às ordens de Netanyahu.

Embora Netanyahu e Gallant fossem do mesmo partido, o Likud, de centro-direita, sempre divergiram em posições político-militares.