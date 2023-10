Vídeo não mostra roubo de gado por governo de RO, como sugere post

"Jacinopolis RO, misericórdia o que tá acontecendo neste país", diz um texto inserido no vídeo, acompanhado de um emoji de susto.

Na gravação uma mulher lamenta a apreensão do gado e diz que bandidos do governo estão levando os animais. "Olha, pessoal, a covardia. Levando 'nosso gado tudo' de uma área que tem GTA [guia de trânsito animal], tem tudo, tem documentação. Pra 'vocês ver', covardia. Esse é o governo que 'nós tem', essa desgraça. Olha lá, tudo bandido com a cara tampada".

Em outro momento do vídeo é possível ver agentes com o nome "Idaron" nos uniformes e nas motos estacionadas na área.

Por que é distorcido

A publicação omite a circunstância da apreensão do gado. O registro foi feito durante a Operação Mapinguari, que combateu a pecuária irregular no Parque Estadual Guajará-Mirim, segundo a Secom (Secretaria de Comunicação) do governo de Rondônia. A ação foi coordenada pelo MP-RO (Ministério Público de Rondônia) em parceria com órgãos do governo, como a Polícia Militar.

Os agentes da Idaron (Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia) foram responsáveis por quantificar e qualificar o rebanho, avaliando as condições sanitárias dos animais. O logo e o nome do órgão aparecem nos uniformes e nos veículos usados pelos agentes (veja abaixo).