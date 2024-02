Dengue é prevenida eliminando focos de mosquito, não com vinagre de álcool

É falso que seja possível prevenir a dengue usando vinagre de álcool, como sugerem publicações nas redes sociais que reproduzem um vídeo de um antigo secretário da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (PR).

O Ministério da Saúde disse, em nota enviada ao UOL Confere, que a prevenção é eliminar os focos do mosquito Aedes Aegypti. Já a Prefeitura de São Miguel do Iguaçu afirmou, por telefone, que o homem do vídeo não faz parte da atual gestão.

O que diz o post

O vídeo mostra um homem que se intitula "presidente do Comitê da Dengue de São Miguel do Iguaçu" recomendando vinagre de álcool para prevenção da dengue. "Eu sou presidente do Comitê da Dengue de São Miguel do Iguaçu. Nós vamos ter, aliás, já estamos em epidemia da dengue em São Miguel do Iguaçu. Queira deixar uma dica simples, fácil e barata para evitar que tenham dengue. Você compra um vidrinho de vinagre, custa R$ 12, pega esse vinagre, tem que ser o de álcool, aí você coloca em um recipiente como este, pode pôr meio dedo. Você pega esse recipiente, coloca no chão, coloca no quarto, na sala, no local onde tem mais proliferação do mosquito da dengue. Ele [o vinagre] vai matar tanto o pernilongo da dengue, quanto o pernilongo comum [...] Todos os pernilongos que estiverem em volta, vão morrer e não vão picar você, nem seu bebê".