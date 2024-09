É falso o diálogo atribuído a Moraes e um engenheiro da Oracle sobre fraude

Entre os diálogos, supostas conversas entre Moraes e um "engenheiro brasileiro da Oracle", que teria recebido ordens para concretizar uma fraude eleitoral, e com Lula.

O conteúdo situa os diálogos falsos em horários específicos. Por exemplo: "ANTES DA PRIMEIRA PARCIAL - 1º turno - 15hs"; APÓS A TERCEIRA PARCIAL - 1º turno - 16hs" e "APÓS A QUARTA PARCIAL - 1º TURNO - 17:30HS (...) - Viramos. Parabéns. Trabalho excelente. Vou pedir para triplicar sua grana".

O texto é compartilhado com uma foto em que Moraes aparece abraçando Lula.

Por que é falso

Oracle não tem acesso ao banco de dados. Segundo o post desinformativo, a empresa seria responsável pela totalização dos votos, o que não é verdade. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ela fornece o software de banco de dados e o equipamento em que o banco funciona, que fica na sede do tribunal em Brasília, sob os cuidados de servidores da Justiça Eleitoral (aqui e aqui). "Isso quer dizer que, embora seja a fabricante, a empresa não possui acesso às urnas nem exerce controle sobre as informações nelas mantidas", afirma o tribunal.

Horários não coincidem com a realidade. Segundo o texto, uma das conversas entre o ministro do STF e o engenheiro teria acontecido às 16h no primeiro turno "após a terceira parcial". Mas a apuração só começou às 17h do horário de Brasília (aqui). No suposto diálogo, Moraes teria se irritado com o fato de que Jair Bolsonaro (PL) estava na frente, o que também não é verdade. Quando a apuração começou, às 17h04, Lula tinha 51,18% dos votos (aqui e aqui). Bolsonaro virou às 17h14, quando registrou 44,99% dos votos com menos de 1% das urnas apuradas.