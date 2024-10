Viradas de Boulos, Lula e Dilma não aconteceram todas às 18h45

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A publicação usa a imagem de gráficos das apurações das eleições municipais de 2024 em São Paulo, e das eleições presidenciais de 2022 e de 2014.

O conteúdo é compartilhado com o seguinte texto sobreposto: "Boulos ultrapassa Marçal às 18:45; Dilma ultrapassa Aécio às 18:45; Lula ultrapassa Bolsonaro às 18:45. 'Tudo 'coincidência'."

Por que é distorcido

Viradas não aconteceram no horário exato indicado no post. Boulos passou à frente de Marçal às 18h40 (aqui e aqui), não às 18h45. Ao fim da apuração, o candidato do PSOL ficou em segundo lugar na disputa com 29,07% dos votos válidos, atrás de Ricardo Nunes (MDB), com 29,48%. Já Marçal teve 28,14% dos votos. Boulos e Nunes vão disputar o segundo turno da eleição no dia 27 de outubro.