É falso que perícia da polícia em laudo de Marçal foi incompleta

Conclusão do laudo pericial da Polícia Técnico-Científica de SP. De acordo com a análise, "É FALSA a imagem da assinatura em nome do médico 'JOSÉ ROBERTO DE SOUZA', lançada no receituário objeto de exame, descrito no capítulo 'Peça de Exame', posto que tal assinatura não apresenta as mesmas características gráficas dos exemplares observados nos documentos descritos no capítulo 'Padrões de Confronto'".

Polícia investiga o caso. Ao UOL Confere, a Secretaria de Segurança Pública reafirmou que o laudo pericial feito pelo Instituto de Criminalística concluiu que o documento divulgado por Marçal é falso. "O relatório da perícia foi encaminhado à autoridade policial, que realiza a oitiva de testemunhas e demais diligências visando o devido esclarecimento dos fatos", afirma o órgão.

