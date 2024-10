Boulos não corre risco de inelegibilidade por ter votado com a família

O que diz o post

Em um vídeo, é exibido o momento da transmissão da CNN Brasil que mostra Boulos votando em 6 de outubro de 2024. Ele estava acompanhado da esposa e das duas filhas na cabine de votação.

Na narração, um homem diz que o candidato do PSOL teria ferido a lei eleitoral e o princípio do voto secreto, e que, por isso, deveria ficar inelegível. O homem chama a atenção da ministra e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Cármem Lúcia.

Por que é distorcido

Embora ele tenha votado ao lado de familiares, conduta não pode torná-lo inelegível. Ao UOL Confere, o TRE-SP disse que não é permitido que o eleitor entre acompanhado na cabina de votação, e que os mesários serão orientados sobre o cumprimento da norma no segundo turno. "Contudo, o fato não é caso de inelegibilidade", esclarece o tribunal.

Exceções para acompanhantes nas urnas estão previstas nas eleições. Segundo o TRE-SP, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem entrar na cabina de votação acompanhadas. Crianças de colo também podem entrar com os pais.