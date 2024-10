Promoção das lojas Wap com Leonardo não existe; post tenta aplicar golpe

De acordo com a postagem, a promoção seria em comemoração "aos 30 anos da empresa no Brasil". Para ganhar o suposto prêmio, o usuário é orientado a clicar em um site indicado na postagem e responder a algumas perguntas sobre a Wap.

Por que é falso

Wap não realiza vendas ou ações em mídias sociais. Em nota ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da empresa afirma que qualquer ação relacionada a produtos ocorre exclusivamente no site oficial (aqui) ou em lojas parceiras, comércio eletrônico ou físicas. "Estamos dedicados a combater práticas fraudulentas que prejudicam a imagem da WAP e afetam nossos consumidores. Em vista disso, já realizamos denúncia a respeito do site objeto de reclamação junto à plataforma Axur, bem como diretamente ao Instagram/Facebook/Marketplace, solicitando derrubada da página fraudulenta o mais breve possível."

Empresa faz alerta contra fraudes. Em seu site oficial (aqui), a Wap tem uma seção na qual chama a atenção de seus clientes para que não caiam em golpes e fraudes (aqui). Também há dicas de prevenção contra produtos genéricos e de qualidade duvidosa.

Vídeo original de Leonardo divulgava show em São Paulo (SP). A publicação enganosa utiliza o trecho inicial de um vídeo publicado pelo cantor em suas redes sociais em 6 de junho (aqui e abaixo). Nele, o artista convida os fãs para assistir ao show "Amigos", no estádio Allianz Parque, no dia seguinte. Ele ainda destaca que a renda do espetáculo, que contou com Chitãozinho & Xororó e Zezé di Camargo & Luciano, seria revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Não há qualquer menção à empresa Wap.