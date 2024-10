Não existe lista de 800 mil idosos que vão perder benefício do INSS

Perícia e atualização cadastral. Após checagem de dados, os beneficiários serão chamados para passar por uma nova perícia médica presencial, no caso dos benefícios por incapacidade temporária, e uma atualização cadastral para o BPC.

De onde surgiu o número de 800 mil beneficiários afetados? A previsão do governo é de que, até o final deste ano, 680 mil pessoas que recebem o benefício sejam chamadas para fazer o exame pericial. "O Departamento de Perícia Médica Federal e o INSS têm capacidade para fazer até 800 mil perícias neste período. O que não quer dizer que serão cortados benefícios indiscriminadamente. Além disso, é assegurado ao beneficiário o direito constitucional de ampla defesa", afirma o governo.

